Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

Baterista do Queen diz que ainda não recebeu cachê de filme

Roger Taylor não economizou elogios ao intérprete de Freddie Mercury na obra, Rami Malek

Publicado em 

27 fev 2019 às 19:06

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 19:06

27/02/2019 - Roger Taylor durante entrevista no programa inglês 'Good Morning Britain' Crédito: Reprodução de cena de ENTITY_apos_ENTITYGood Morning BritainENTITY_apos_ENTITY (2019)/ ITV
O baterista do Queen, Roger Taylor, afirmou em entrevista ao programa inglês Good Morning Britain, na segunda-feira, 25, que ainda não recebeu seu cachê pelo filme Bohemian Rhapsody, premiado com quatro estatuetas no Oscar 2019.
"Eu ainda não vi o dinheiro", disse ele em tom de descontração ao apresentador Piers Morgan.
Apesar disso, o músico não economizou elogios ao intérprete de Freddie Mercury na obra, Rami Malek.
"Ele ficou muito próximo do Freddie, espiritualmente falando. Rami é fisicamente diferente dele, mas ficou incrível no papel", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados