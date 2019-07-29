Home
Bárbara Evans é pedida em casamento em Paris

Bárbara Evans é pedida em casamento em Paris

Filha de Monique Evans vai se casar com o empresário Gustavo Theodoro

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 29 de julho de 2019 às 11:16

 - Atualizado há 6 anos

O empresário Gustavo Theodoro e a noiva, a modelo Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraevans22

Bárbara Evans vai casar! A modelo foi pedida em casamento na noite deste domingo (28) pelo namorado, o empresário Gustavo Theodoro, em plena Torre Eiffel, em Paris, na França. 

Na web, a filha de Monique Evans exibiu a aliança e falou sobre a experiência, dizendo que estava vivendo um sonho. 

"Gente, quem me conhece sabe que meu sonho sempre foi casar (e eu nunca tive vergonha disso) ser esposa e mãe! Gratidão, meu Deus. Nunca desista dos seus sonhos", escreveu ela no Instagram. 

