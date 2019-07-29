"Meu sonho"

Bárbara Evans é pedida em casamento em Paris

Filha de Monique Evans vai se casar com o empresário Gustavo Theodoro

Publicado em 29 de julho de 2019 às 11:16 - Atualizado há 6 anos

O empresário Gustavo Theodoro e a noiva, a modelo Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraevans22

Bárbara Evans vai casar! A modelo foi pedida em casamento na noite deste domingo (28) pelo namorado, o empresário Gustavo Theodoro, em plena Torre Eiffel, em Paris, na França.

Na web, a filha de Monique Evans exibiu a aliança e falou sobre a experiência, dizendo que estava vivendo um sonho.

"Gente, quem me conhece sabe que meu sonho sempre foi casar (e eu nunca tive vergonha disso) ser esposa e mãe! Gratidão, meu Deus. Nunca desista dos seus sonhos", escreveu ela no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta