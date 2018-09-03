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Barão Vermelho apoia campanha que ensina a fazer massagem cardíaca

Banda regrava 'Meus Bons Amigos', que tem o ritmo adequado de batidas por minuto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 18:36

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 18:36

Integrantes do Barão Vermelho com Suricato Crédito: Divulgação
A massagem cardíaca, quando feita adequadamente, pode salvar vidas. Com o objetivo de ensinar a técnica à população, a campanha Amigos pelo Coração apresenta vídeos com a simulação do procedimento ao som de Barão Vermelho. A música Meus Bons Amigos tem o ritmo adequado (cem batidas por minuto) para a reanimação da pessoa que está passando mal. O indicado pela Organização Mundial da Saúde é entre 100 e 120 compressões torácicas por minuto.
Por vezes, pessoas comuns se deparam com a situação de risco, mas não sabem o que fazer. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Juiz de Fora mostrou que 59% dos entrevistados desconhecem a técnica de massagem cardíaca e, dos 41% que sabiam do que se tratava, só 5,8% se sentem preparados para colocar o método em prática.
Com a música do Barão Vermelho na cabeça, o processo de aprendizagem fica lúdico e mais simples.
No Brasil, aproximadamente 200 mil paradas cardiorrespiratórias são registradas por ano. Quase metade dos casos ocorre em ambientes fora do hospital, como transporte público, estádios de futebol, shoppings e na rua. Em até 75% das ocasiões, a ressuscitação cardiopulmonar feita por leigos pode salvar uma vida. Para aprender a fazer a massagem cardíaca, de maneira simples, a campanha lançou um vídeo explicativo.

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