Barack Obama divulga sua lista de músicas preferidas de 2017

Barack Obama manteve a tradição de compartilhar com o público suas músicas e livros preferidos do ano. Em 2017, o ex-presidente dos Estados Unidos teve uma "playlist" eclética, passando por rap, pop e rock.
Obama destacou na sua página no Facebook a canção em espanhol "Mi Gente", de J Balvin e Willy William, que ganhou uma versão com Beyoncé cantando em espanhol e um clipe com participação de brasileiros.
Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 e Jay-Z também estão na lista de Obama. Nos comentários, diversos internautas elogiaram as escolhas do ex-presidente dos EUA e ressaltaram que ele se aproxima do público ao compartilhar seus gostos pessoais com os seguidores.