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Retrospectiva do presidente

Barack Obama divulga sua lista de músicas preferidas de 2017

Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 e Jay-Z também estão na lista de Obama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 13:01

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 13:01

Obama durante férias Crédito: Reprodução/Richard Branson/Facebook
Barack Obama manteve a tradição de compartilhar com o público suas músicas e livros preferidos do ano. Em 2017, o ex-presidente dos Estados Unidos teve uma "playlist" eclética, passando por rap, pop e rock.
Obama destacou na sua página no Facebook a canção em espanhol "Mi Gente", de J Balvin e Willy William, que ganhou uma versão com Beyoncé cantando em espanhol e um clipe com participação de brasileiros.
Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 e Jay-Z também estão na lista de Obama. Nos comentários, diversos internautas elogiaram as escolhas do ex-presidente dos EUA e ressaltaram que ele se aproxima do público ao compartilhar seus gostos pessoais com os seguidores.

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