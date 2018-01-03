Barack Obama divulga sua lista de músicas preferidas de 2017

Obama durante férias Crédito: Reprodução/Richard Branson/Facebook

Barack Obama manteve a tradição de compartilhar com o público suas músicas e livros preferidos do ano. Em 2017, o ex-presidente dos Estados Unidos teve uma "playlist" eclética, passando por rap, pop e rock.

Obama destacou na sua página no Facebook a canção em espanhol "Mi Gente", de J Balvin e Willy William, que ganhou uma versão com Beyoncé cantando em espanhol e um clipe com participação de brasileiros.