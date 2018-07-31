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DIVERSÃO

Barack e Michelle Obama são flagrados dançando em show de Jay-Z e Beyoncé

Ex-presidente e ex-primeira dama dos EUA foram filmados se divertindo em camarote

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 21:10
Michelle Obama e Barack Obama Crédito: Instagram
O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua esposa, Michelle, foram vistos em um momento 'gente como a gente'. Os dois se empolgaram com a música que tocava no show da cantora Beyoncé e do cantor Jay-Z e começaram a fazer diversos movimentos.
O vídeo que flagrou o casal em pé nos camarotes do Estádio FedEx foi gravado por uma mulher que estava no show. Ela, que se considera fã do casal Obama, compartilhou o momento em seu Instagram. "O ponto alto da minha vida. Eu vi os meus ídolos Barack e Michelle Obama serem pessoas normais e curtirem Beyoncé e Jay-Z", escreveu.
O show aconteceu na cidade de Landover, no estado de Maryland, no dia 28 de julho, e faz parte do tour On the Run II, promovido pelos artistas.

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