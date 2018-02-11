Banida, Tati Minerato cai no choro durante o desfile da Gaviões

Tati Minerato, no camarote Brahma, curtindo o 2º dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini / Divulgação

Ex-rainha de bateria,Tati Minerato acompanhou de perto sua escola do coração, a Gaviões da Fiel. Colada na grade, assistiu com muita emoção a batucada da bateria e não conseguiu conter as lágrimas. A todo momento era cumprimentada por membros da escola e retribuía com gestos de incentivo.

"É chato, triste. Queria estar mesmo que fosse empurrando carro. É a primeira vez em 20 anos que não desfilo. Enfim, ano que vem eu volto. Tudo serve de aprendizado na vida", lamentou ela, em entrevista ao UOL.

Na passagem da irmã, Ana Paula Minerato, mais emoção. Tatiana foi homenageada pela caçula com reverências e um forte abraço para delírio do público.

O caso

No último dia 25, durante o ensaio técnico da escola de samba Gaviões da Fiel, a rainha de bateria, Tati Minerato, e a imperatriz da escola, Renatta Teruel, brigaram e tiveram de ser separadas.