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CARNAVAL de SP

Banida, Tati Minerato cai no choro durante o desfile da Gaviões

Após brigar com musa da escola, modelo perdeu o título de rainha de bateria e ficou sem desfilar em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 14:15

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 14:15

Tati Minerato, no camarote Brahma, curtindo o 2º dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini / Divulgação
Ex-rainha de bateria,Tati Minerato acompanhou de perto sua escola do coração, a Gaviões da Fiel. Colada na grade, assistiu com muita emoção a batucada da bateria e não conseguiu conter as lágrimas. A todo momento era cumprimentada por membros da escola e retribuía com gestos de incentivo.
"É chato, triste. Queria estar mesmo que fosse empurrando carro. É a primeira vez em 20 anos que não desfilo. Enfim, ano que vem eu volto. Tudo serve de aprendizado na vida", lamentou ela, em entrevista ao UOL.
Na passagem da irmã, Ana Paula Minerato, mais emoção. Tatiana foi homenageada pela caçula com reverências e um forte abraço para delírio do público.
O caso
No último dia 25, durante o ensaio técnico da escola de samba Gaviões da Fiel, a rainha de bateria, Tati Minerato, e a imperatriz da escola, Renatta Teruel, brigaram e tiveram de ser separadas.
Um vídeo que circula na internet mostra momento em que Tati e Renatta estão lado a lado. Tati, fantasiada de borboleta, esbarra com a ponta de suas asas no rosto de Renatta, que leva as mãos à colega em resposta. Tati, então, volta e empurra Renatta com força. Em resposta a briga, a Gaviões da Fiel afastou Tati do cargo de rainha de bateria.

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