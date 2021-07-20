Novo amor

Babu Santana confirma namoro com jovem que era fã dele no BBB

O ator confirmou a informação em um vídeo publicado nas redes sociais em que a nova escolhida, Livia Nascimento, aparece ao fundo.

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 19:37

Agência FolhaPress

O ator Babu Santana
Crédito: Globo/Victor Pollak
Babu Santana, 41, está de namorada nova. O ator confirmou a informação em um vídeo publicado nas redes sociais em que a nova escolhida, Livia Nascimento, aparece ao fundo.
"Gente, quanto bafão", comentou. "Vocês querem saber sobre meu namoro? Eu vou falar para vocês. Estou aqui com minha novinha na casa dela. Não é, amor? Você tem 20 anos?"
O ator fazia referência à informação dada pelo jornal Extra, que disse afirma que a moça tem essa idade. No vídeo, ela responde com um gesto dizendo que sim.
Ainda de acordo com o jornal, Livia é estudante de jornalismo e virou fã de Babu na época do BBB 20 (Globo). Ela chegou a fazer publicações nas redes sociais deixando clara a torcida por ele no reality show.
O namoro se tornou público cerca de cinco meses após Babu terminar o relacionamento com a atriz e modelo Tatiane Melo. Os dois estavam juntos desde 2017.
Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do ator ainda não se manifestou. No começo do mês, Babu já havia afirmado que estava namorando, mas não deu mais detalhes.

