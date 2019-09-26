Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUSTO

Avião de Shakira apresenta problema e realiza pouso de emergência

Cantora saía da Colômbia em direção à Espanha quando houve uma despressurização na aeronave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 20:00

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 20:00

Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira_love_shakira
O avião que levava a cantora Shakira da Colômbia para a Espanha, onde vive em Barcelona, precisou realizar um pouso de emergência na última quinta-feira, 19, de acordo com o jornal El País.
Shakira estava em sua cidade natal, Barranquilla, para um show na inauguração dos Jogos Centroamericanos e do Caribe 2018, que estão sendo sediados no local, e retornaria à Europa logo em seguida, por volta das 23h30, no horário local.
Na volta, em um avião particular, após cerca de 20 minutos da decolagem, a aeronave passou por uma despressurização e precisou realizar um pouso de emergência, retornando ao aeroporto Ernesto Cortissoz, em Barranquilla.
Já havia um bom tempo que Shakira não se apresentava na cidade onde nasceu: 12 anos. Na Colômbia, seu show mais recente havia sido feito há cerca de sete anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados