Avião com equipe da cantora Pink pega fogo ao pousar na Dinamarca

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido

Agência Folha Press

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 11:54

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @pink

Um avião privado que transportava o empresário da cantora Pink, 39, e sua equipe pegou fogo enquanto pousava no aeroporto Aarhus, na Dinamarca, nesta terça-feira (6).

O acidente aconteceu poucas horas após o show de Pink em Oslo, na Noruega, que faz parte da turnê mundial Beautiful Trauma. Cerca de dez pessoas de sua equipe viajavam para a cidade de Horsens, na Dinamarca, onde a cantora faz mais um show nesta quarta-feira (7).

Em entrevista à Reuters, Rune Lem, o promotor da empresa responsável pela turnê de Pink, confirmou que ninguém ficou ferido no acidente. A polícia dinamarquesa não determinou o que motivou o fogo, segundo a agência de notícias.

Pink se apresenta no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no dia 5 de outubro. No mesmo dia, os visitantes do festival podem conferir shows de Black Eyed Peas, H.E.R. e Anitta.

A cantora já recebeu 20 indicações ao Grammy e ganhou três estatuetas de gramofone em sua carreira. O álbum que dá nome a sua turnê também foi indicado este ano para melhor álbum vocal pop.

No início do ano, a cantora conseguiu um grande feito ao receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. "Eu sinto que estou sonhando e se alguém me beliscar, vou dar-lhe um soco na cara", disse ela na cerimônia de recebimento da estrela.

