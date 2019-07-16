Filme Elvis Presley

Austin Butler será Elvis Presley no novo filme de Baz Luhrmann

Escolha foi feita após Warner Bros. realizar diversos testes com diferentes atores

Publicado em 16 de julho de 2019 às 14:06 - Atualizado há 6 anos

Austin Butler Crédito: Theo Wargo/Getty Images

O diretor Baz Luhrmann escalou o ator Austin Butler para interpretar Elvis Presley em seu filme sobre o músico. No filme, o cineasta indicado ao Oscar irá explorar a vida e a música de Presley pelo prisma da sua complicada relação com seu enigmático empresário "coronel" Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. A história deve mergulhar na complexa dinâmica da relação por mais de 20 anos, desde o surgimento de Elvis até seu estrelato sem precedentes, com o pano de fundo da paisagem cultural em transformação.

"Procuramos um ator com a habilidade de trazer o singular e natural movimento e qualidade vocais dessa inigualável estrela, mas também a vulnerabilidade interna do artista", disse Luhrmann em comunicado para a imprensa. "Foi uma honra para mim encontrar um vasto conjunto de talentos ao longo do processo de seleção. Eu tinha ouvido falar de Austin Butler em seu papel contracenando ao lado de Denzel Washington em The Iceman Cometh na Broadway. Por meio de uma longa jornada de testes de tela e workshops de música e performance, eu sabia que havia encontrado alguém que pudesse incorporar o espírito de uma das figuras musicais mais emblemáticas do mundo."

Depois de estrear na Broadway em 2018, o ator será visto no final de julho ao lado de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie em Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. Butler, que também tem muitos créditos na televisão, pode ser visto no cinema com Bill Murray e Adam Diver em Os Mortos Não Morrem, de Jim Jarmusch.

Luhrmann vai dirigir o roteiro que escreveu com Craig Pearce e também irá produzir o longa ao lado de Gail Berman, Patrick McCormick, Schuyler Weiss e da ganhadora de vários Oscars Catherine Martin (Moulin Rouge: Amor em Vermelho), que mais uma vez servirá como designer de produção e figurinista no filme. Andrew Mittman será o produtor executivo.

As filmagens começam no início de 2020 em Queensland, na Austrália, com apoio do governo australiano. O filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures.

