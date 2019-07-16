Substituirá Daniel Craig

Atriz negra de "Capitã Marvel" será a nova 007 em filme de James Bond

O ator Daniel Craig vai ser substituído por uma atriz negra

Publicado em 16 de julho de 2019 às 11:11 - Atualizado há 6 anos

A atriz Lashana Lynch Crédito: Reprodução/Instagram @lashanalynch

Depois de cinco filmes como o agente secreto mais famoso dos cinemas, o ator Daniel Craig vai ser substituído por uma atriz negra.

Segundo o site do Daily Mail, Lashana Lynch, que interpretou Maria Rambeau em "Capitã Marvel", vai ser a nova espiã 007 no "Bond 25", próximo filme da franquia.

Ela não será a próxima Bond, pois esse papel ainda será interpretado por Craig. Segundo a publicação, Bond estaria de férias no Caribe quando "M", interpretado por Ralph Fiennes, liga pedindo ajuda.

Os espiões vão trabalhar juntos, mas a personagem de Lynch vai assumir seu posto na agência de espionagem. De acordo com o jornal, há uma cena na qual M diz, 'Venha 007', e então Lynch, que é uma mulher negra, entra. O filme está sendo gravada na Itália e a previsão é que de que seja lançado em abril de 2020.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta