Atriz deixa de assistir a seu próprio filme para ver casamento real

Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen da série 'Game of Thrones', vive a misteriosa Qi'ra no filme "Han Solo: Uma Aventura Star Wars" Crédito: Divulgação/Lucasfilm

A atriz Emilia Clarke disse, em participação no The Tonight Show with Jimmy Fallon da segunda-feira, 21, que deixou de ir em uma exibição do filme Han Solo: Uma História Star Wars para acompanhar a cobertura do casamento real pela televisão.

Emilia, que é conhecida por fazer a personagem Daenerys Targaryen na série Game of Thrones, está no novo filme do universo Star Wars como Qira e marcou uma exibição da produção para seus amigos e familiares na mesma hora do casamento.