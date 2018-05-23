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Atriz deixa de assistir a seu próprio filme para ver casamento real

Emilia Clarke não percebeu que havia marcado a exibição de Han Solo: Uma História Star Wars para a mesma hora do evento

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:07
Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen da série 'Game of Thrones', vive a misteriosa Qi'ra no filme "Han Solo: Uma Aventura Star Wars" Crédito: Divulgação/Lucasfilm
A atriz Emilia Clarke disse, em participação no The Tonight Show with Jimmy Fallon da segunda-feira, 21, que deixou de ir em uma exibição do filme Han Solo: Uma História Star Wars para acompanhar a cobertura do casamento real pela televisão.
Emilia, que é conhecida por fazer a personagem Daenerys Targaryen na série Game of Thrones, está no novo filme do universo Star Wars como Qira e marcou uma exibição da produção para seus amigos e familiares na mesma hora do casamento.
"Eu me confundi com as datas e não percebi que era na mesma hora. Pensei que ninguém viria por causa disso, mas eles chegaram e, então, ficaram lá dentro se divertindo com o filme e eu fiquei assistindo ao casamento", riu a atriz.

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