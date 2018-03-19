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Cynthia Nixon

Atriz de 'Sex and the City' vai disputar eleições em Nova Iorque

No início de março, o NY1 já havia noticiado que Cynthia Nixon estava montando uma equipe para a candidatura

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:01
A atriz Cynthia Nixon é famosa pelo seu papel de Miranda Hobbes em "Sex and the City" Crédito: Reprodução/Sex And The City
A atriz Cynthia Nixon, famosa pelo seu papel de Miranda Hobbes em "Sex and the City", anunciou nesta segunda-feira (19) sua pré-candidatura ao governo do estado de Nova Iorque. Ela vai concorrer às prévias do partido Democrata contra o atual governador, Andrew Cuomo. 
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Eu amo Nova York, e hoje estou anunciando minha candidatura para governadora, anunciou ela no Twitter. Veja: 
No início de março, o NY1 já havia noticiado que Cynthiaa Nixon estava montando uma equipe para a candidatura. O time deve contar com dois membros veteranos da equipe eleitoral do atual prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio.
Cynthia Nixon Crédito: Reprodução/Instagram @cynthiaenixon

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