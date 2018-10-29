Atriz de 'La Casa de Papel' usa brincos de mais de 10 mil euros

. Crédito: Pros/Divulgação

A atriz espanhola Úrsula Corberó, a Tóquio de "La Casa de Papel", surgiu deslumbrante na estreia de um filme em Madrid, na Espanha, na última semana. Nova embaixadora de uma marca internacional de joias, a artista carregava mais de 10 mil euros só nas orelhas: usava um par de brincos de pétalas duplas de diamantes em ouro branco, tendo cada uma das gemas 0,30 quilates. O produto ainda não está disponível no Brasil.

Úrsula também usou um ear cuff em outro branco, pavê de diamantes e uma pedra de diamantes de 0,30 quilates.