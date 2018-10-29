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Atriz de 'La Casa de Papel' usa brincos de mais de 10 mil euros

Úrsula Corberó é nova embaixadora de joalheria italiana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 13:24

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 13:24

. Crédito: Pros/Divulgação
A atriz espanhola Úrsula Corberó, a Tóquio de "La Casa de Papel", surgiu deslumbrante na estreia de um filme em Madrid, na Espanha, na última semana. Nova embaixadora de uma marca internacional de joias, a artista carregava mais de 10 mil euros só nas orelhas: usava um par de brincos de pétalas duplas de diamantes em ouro branco, tendo cada uma das gemas 0,30 quilates. O produto ainda não está disponível no Brasil. 
Úrsula também usou um ear cuff em outro branco, pavê de diamantes e uma pedra de diamantes de 0,30 quilates. 
O valor total do conjunto, de acordo com a Bvlgari, é de 10,6 mil euros. As joias fazem parte da nova coleção Fiorever. Úrsula é das primeiras a usar as peças porque é, também, nova embaixadora da maison. 

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