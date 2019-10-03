Home
>
Famosos
>
Atriz de "As Branquelas" vira artista pornô

Atriz de "As Branquelas" vira artista pornô

A atriz norte-americana Maitland Ward, 42, se jogou nas oportunidades da indústria pornô

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 08:09

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Reprodução/Instagram @maitlandward

A atriz norte-americana Maitland Ward, 42, conhecida por integrar o elenco de "As Branquelas" (2004) e viver Rachel McGuire no seriado "O Mundo é dos Jovens", mudou o rumo de sua carreira e passou a estrelar filmes da indústria pornô

Recomendado para você

MP indica exploração sexual de dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes

Hytalo Santos e o marido são denunciados por tráfico sexual pelo Ministério Público

O DJ pretendia viajar de Juiz de Fora (MG) a Belém do Pará, mas durante a decolagem o avião saiu da pista

Excesso de pessoas em avião de Alok contribuiu para acidente, diz relatório

Operação da Decon e da Vigilância Sanitária resultou na prisão em flagrante de uma esteticista e na interdição do Espaço VIP Bronze, na Taquara

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é interditada pela polícia

Nesta quinta-feira (4), Ward estrelará o filme adulto "Drive", ao lado da atriz Angela White, da produtora Deeper. Em suas redes sociais, Maitland tem postado diversas fotos sensuais, para divulgar a nova fase de sua carreira.

Em entrevista recente a revista In Touch, Ward falou sobre sua relação com a indústria pornô e disse que agora seus fãs poderão vê-la de um jeito que ainda não conheciam. "Acho que meus fãs nunca me viram assim antes", destacou.

Um papel de destaque na carreira de Maitland Ward foi no filme "As Branquelas", que ela viveu uma das socialites que deverias ser escoltada pelos dois agentes do FBI, que são protagonistas do filme.  Também durante duas temporadas, entre os anos de 1998 e 2000, a atriz interpretou Raquel McGuire no sitcom americano "O Mundo é dos Jovens", que foi transmitida no Brasil pelo SBT.

Na metade deste ano, o ator Terry Crews, 50, levantou rumores sobre a sequência de "As Branquelas" durante entrevista, falando que os produtores do filme já preparavam a segunda parte. "Eu conversei com o Shawn e ele falou: 'cara, nós vamos fazer, vamos levar para frente'", disse.

Leia mais

Xexéu, ex-Timbalada, é internado em clínica de reabilitação

Imagem - Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Escândalo sexual de Trump vira ensaio de brasileira na Playboy

Imagem - Henrique Fogaça surge sem camisa na web e choca fãs

Henrique Fogaça surge sem camisa na web e choca fãs

Entretanto, depois de alguns dias, o ator Marlon Wayans, 47, que também faz parte do elenco, disse em passagem pelo Brasil que a continuação ainda é incerta e que tudo depende do estúdio que produz o longa.

"Terry Crews está mentindo. Todos nós queremos fazer uma sequência para 'As Branquelas', mas depende do estúdio. Se eles conseguirem o orçamento necessário, eu acho que o filme iria faturar mundialmente muito mais do que o primeiro, mas precisa de dinheiro para fazê-lo. Eu já topei fazer, meu irmão e o Terry também, mas depende do estúdio", contou Wayans.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

pornografia

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais