Atriz de "As Branquelas" vira artista pornô

A atriz norte-americana Maitland Ward, 42, se jogou nas oportunidades da indústria pornô

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 08:09 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @maitlandward

A atriz norte-americana Maitland Ward, 42, conhecida por integrar o elenco de "As Branquelas" (2004) e viver Rachel McGuire no seriado "O Mundo é dos Jovens", mudou o rumo de sua carreira e passou a estrelar filmes da indústria pornô.

Nesta quinta-feira (4), Ward estrelará o filme adulto "Drive", ao lado da atriz Angela White, da produtora Deeper. Em suas redes sociais, Maitland tem postado diversas fotos sensuais, para divulgar a nova fase de sua carreira.

Em entrevista recente a revista In Touch, Ward falou sobre sua relação com a indústria pornô e disse que agora seus fãs poderão vê-la de um jeito que ainda não conheciam. "Acho que meus fãs nunca me viram assim antes", destacou.

Um papel de destaque na carreira de Maitland Ward foi no filme "As Branquelas", que ela viveu uma das socialites que deverias ser escoltada pelos dois agentes do FBI, que são protagonistas do filme. Também durante duas temporadas, entre os anos de 1998 e 2000, a atriz interpretou Raquel McGuire no sitcom americano "O Mundo é dos Jovens", que foi transmitida no Brasil pelo SBT.

Na metade deste ano, o ator Terry Crews, 50, levantou rumores sobre a sequência de "As Branquelas" durante entrevista, falando que os produtores do filme já preparavam a segunda parte. "Eu conversei com o Shawn e ele falou: 'cara, nós vamos fazer, vamos levar para frente'", disse.

Entretanto, depois de alguns dias, o ator Marlon Wayans, 47, que também faz parte do elenco, disse em passagem pelo Brasil que a continuação ainda é incerta e que tudo depende do estúdio que produz o longa.

"Terry Crews está mentindo. Todos nós queremos fazer uma sequência para 'As Branquelas', mas depende do estúdio. Se eles conseguirem o orçamento necessário, eu acho que o filme iria faturar mundialmente muito mais do que o primeiro, mas precisa de dinheiro para fazê-lo. Eu já topei fazer, meu irmão e o Terry também, mas depende do estúdio", contou Wayans.

