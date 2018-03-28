Atriz de 'As Visões da Raven' comenta vídeo de Ana Clara e Gleici

Raven-Simoné e Anneliese van der Pol Crédito: Instagram / Raven-Simoné

Você era fã de As Visões da Raven? Ana Clara e Gleici, do Big Brother Brasil 18, mostraram que são e cantaram a música de abertura do programa inteira. O que elas ainda não sabem é que o vídeo chegou até a atriz Raven-Symoné, que interpreta a protagonista, e ela comentou o episódio.

As duas participantes do reality show cantaram a música-tema e dançaram na cozinha. Os fãs do seriado compartilharam o vídeo em suas redes sociais e um perfil marcou a atriz principal da série. "Sim, amo!", escreveu o perfil da artista.