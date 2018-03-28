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Atriz de 'As Visões da Raven' comenta vídeo de Ana Clara e Gleici

Sisters cantaram a música da série e vídeo chegou até a atriz

Publicado em 27 de Março de 2018 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 21:18
Raven-Simoné e Anneliese van der Pol Crédito: Instagram / Raven-Simoné
Você era fã de As Visões da Raven? Ana Clara e Gleici, do Big Brother Brasil 18, mostraram que são e cantaram a música de abertura do programa inteira. O que elas ainda não sabem é que o vídeo chegou até a atriz Raven-Symoné, que interpreta a protagonista, e ela comentou o episódio.
As duas participantes do reality show cantaram a música-tema e dançaram na cozinha. Os fãs do seriado compartilharam o vídeo em suas redes sociais e um perfil marcou a atriz principal da série. "Sim, amo!", escreveu o perfil da artista.
Exibido inicialmente no Brasil entre 2003 e 2008, As Visões da Raven era uma atração da Disney Channel sobre a vida de uma adolescente que conseguia prever o futuro.

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