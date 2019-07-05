No dia do aniversário

Atriz de "...E o Vento Levou" de 103 anos surge andando de bicicleta

Olivia celebrou a nova idade andando de bicicleta

Publicado em 5 de julho de 2019

A atriz Olivia de Havilland, de "...E o Vento Levou", andou de bicicleta para comemorar seus 103 anos Crédito: Reprodução/Twitter @JimLNeibaur

As definições de vitalidade foram definidas com a atriz Olivia de Havilland, de 103 anos. Ela deu vida a Melanie Hamilton no clássico do cinema "...E o Vento Levou", de 1939, quando tinha apenas 23 anos. Agora, aos 103 anos, ela surgiu na web andando de bicicleta.

A imagem foi compartilhada no Twitter do escritor norte-americano James Neibaur, que também se mostrou surpreso com a cena: "Se você quiser saber o que Olivia de Havilland fez no aniversário de 103 anos dela: ELA ANDOU DE BICICLETA!!", escreveu ele no post.

Olivia surgiu ainda dando show de estilo, com blazer branco, sapatinhos pretos e até um laço verde na bicicleta.

Ela é a única atriz de "...E o Vento Levou" que está viva e celebrou os 103 anos na última segunda-feira (1º).

