Atriz de "...E o Vento Levou" de 103 anos surge andando de bicicleta

Publicado em 5 de julho de 2019 às 12:48
- Atualizado há 6 anos
As definições de vitalidade foram definidas com a atriz Olivia de Havilland, de 103 anos. Ela deu vida a Melanie Hamilton no clássico do cinema "...E o Vento Levou", de 1939, quando tinha apenas 23 anos. Agora, aos 103 anos, ela surgiu na web andando de bicicleta.
A imagem foi compartilhada no Twitter do escritor norte-americano James Neibaur, que também se mostrou surpreso com a cena: "Se você quiser saber o que Olivia de Havilland fez no aniversário de 103 anos dela: ELA ANDOU DE BICICLETA!!", escreveu ele no post.
Olivia surgiu ainda dando show de estilo, com blazer branco, sapatinhos pretos e até um laço verde na bicicleta.
Ela é a única atriz de "...E o Vento Levou" que está viva e celebrou os 103 anos na última segunda-feira (1º).
