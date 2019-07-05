Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No dia do aniversário

Atriz de "...E o Vento Levou" de 103 anos surge andando de bicicleta

Olivia celebrou a nova idade andando de bicicleta
Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 12:48

A atriz Olivia de Havilland, de "...E o Vento Levou", andou de bicicleta para comemorar seus 103 anos Crédito: Reprodução/Twitter @JimLNeibaur
As definições de vitalidade foram definidas com a atriz Olivia de Havilland, de 103 anos. Ela deu vida a Melanie Hamilton no clássico do cinema "...E o Vento Levou", de 1939, quando tinha apenas 23 anos. Agora, aos 103 anos, ela surgiu na web andando de bicicleta
A imagem foi compartilhada no Twitter do escritor norte-americano James Neibaur, que também se mostrou surpreso com a cena: "Se você quiser saber o que Olivia de Havilland fez no aniversário de 103 anos dela: ELA ANDOU DE BICICLETA!!", escreveu ele no post.
Olivia surgiu ainda dando show de estilo, com blazer branco, sapatinhos pretos e até um laço verde na bicicleta. 
Ela é a única atriz de "...E o Vento Levou" que está viva e celebrou os 103 anos na última segunda-feira (1º). 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados