Atriz culpa Emilia Clarke por copo esquecido em cena de Game of Thrones

A atriz Sophie Turner, 23, apontou a colega de elenco Emilia Clarke, 32, como possível responsável pelo corpo de café esquecido em um cenário de "Game of Thrones". O objeto acabou aparecendo no último episódio da série e provocou diversos comentários dos fãs.
Turner entregou a colega como possível culpada durante o programa The Tonight Show, na noite desta sexta-feira (10). Na ocasião, a atriz foi surpreendida por um vídeo do marido, o cantor Joe Jonas, 29, em que ele a questiona sobre a possibilidade de ser ela a responsável pelo esquecimento.
O apresentador do programa, Jimmy Fallon, mostrou ainda fotos de Turner circulando nos bastidores da série com um copo de café da Starbucks, igual ao que aparece na cena da série. Ela, no entanto, negou ser a responsável pelo erro e justificou dando alguns spoilers:
"Esta garota morre", afirmou, apontando para a colega de elenco que aparece com ela na foto. "E essa [foto do copo de café] é uma cena do episódio depois que ela morre. Então, por que estou segurando este copo de café? Está em uma cena diferente. Além disso, todos nós usados copos iguais para água, chá e tudo."
O diretor de arte da série, Hauke Richter, já havia comentado o erro da cena, após a repercussão: "Coisas podem ser esquecidas no set. Este esquecimento, entretanto, tornou-se fora de proporção porque nunca tinha acontecido antes em 'Game Of Thrones'", afirmou à revista norte-americana Variety.
Diante de tantos memes e comentários sobre o erro, até a Starbucks se pronunciou: "Sinceramente, ficamos surpresos por ela não ter pedido uma Bebida de Dragão", disse a conta oficial da empresa através de um tuíte, em referência a uma das bebidas da cafeteria.
Por conta de toda a repercussão, a HBO corrigiu a cena e substituiu o episódio em sua plataforma HBO Go. Os espectadores que abriram o episódio "The Last of the Starks" no aplicativo já na terça-feira (7) se depararam com a cena corrigida, sem o copo da Starbucks.