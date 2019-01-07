Atriz brinca com gafe de Michelle Bolsonaro: "No Brasil sou Eva Perón"

A atriz argentina Nacha Guevara, de 78 anos, brincou em suas redes sociais com uma gafe cometida pela primeira-dama brasileira, Michelle Bolsonaro, de 38 anos, que a teria confundido com a ex-primeira-dama argentina Eva Perón. "No Brasil sou Eva Perón", afirmou a atriz em sua conta no Instagram.

O post da artista, feito em 20 de dezembro, antes da posse de Jair Bolsonaro, mostra uma foto de Michelle diante de uma parede com retratos de mulheres de importantes líderes políticos, como a princesa Diana, Michelle Obama e Margaret Tatcher.

O que chamou a atenção dos internautas foi que na imagem que parece ser Eva Perón, mulher do ex-presidente argentino Juan Domingo Perón, estava na verdade a foto da atriz Nacha Guevara, que interpretou a primeira-dama argentina em um musical na década de 1980 e depois em 2008.

A publicação feita por Michelle Bolsonaro foi apagada das redes sociais, mas a replicada por Nacha Guevara permanece no ar, assim como centenas de comentários: "Representantes do Brasil, nos fazendo passar vergonha", afirmou um internauta. "Isso não é um erro é falta de leitura mesmo", afirmou outro.