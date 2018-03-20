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POLÊMICA

Atriz acusa Steven Seagal de agressão sexual

Atriz afirma que tinha 17 anos quando o ator Steven Seagal a agrediu sexualmente durante uma audição em 2002

Publicado em 20 de Março de 2018 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 16:49
Ator Steven Seagal é acusado de agressão sexual Crédito: Instagram / Steven Seagal
Atriz afirma que tinha 17 anos quando o ator Steven Seagal a agrediu sexualmente durante uma audição em 2002. Faviola Dadis disse em uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 19, que acabara de mudar-se da Holanda para os Estados Unidos quando foi convidada a ir a um quarto de hotel em Beverly Hills para participar de um teste na presença de Seagal. Ele procurava atrizes para um filme que desejava fazer sobre Genghis Khan.
Dadis, agora com 33 anos, disse que no quarto só estavam Seagal e seu guarda-costas quando o ator "colocou a mão sob a parte superior de seu biquíni e também tocou em sua genitália".
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Ela disse que terminou a audição e se retirou imediatamente. Explicou que temeu ser colocada em uma lista negra e por isso guardou segredo por tantos anos. Os fiscais do condado de Los Angeles disseram que estão revisando o caso. O advogado de Seagal, Anthony Falangetti, não se pronunciou sobre o assunto. Seagal já foi acusado de assédio por outras mulheres.
Faviola Dadis diz que foi agredida sexualmente por Steven Seagal Crédito: Instagram / Faviola Dadis

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