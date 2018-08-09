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Crise

Atores de '13 Reasons Why' buscam aumento salarial

Sem acordo, elenco pode atrasar início das filmagens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 12:32

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 12:32

O início das filmagens da terceira temporada de '13 Reasons Why' podem atrasar por conta de disputa salarial entre os atores e as produtoras da série Crédito: Beth Dubber/Netflix
Após duas temporadas que fizeram muito sucesso na Netflix, os atores da série 13 Reasons Why estão pleiteando um aumento considerável dos seus salários e a disputa com a produtora pode fazer com que o início das filmagens da terceira temporada, marcado para a segunda-feira, 13, seja adiado.
Segundo fontes ouvidas pelo site Deadline, as negociações avançaram no início da semana, mas ainda há uma disparidade entre o que os estúdios Anonymous Content e Paramount Television estão oferecendo e o pedido inicial dos oito atores que formam o núcleo principal da série.
Os empresários de Dylan Minnette, o intérprete de Clay Jansen, que será o protagonista solo a partir da próxima temporada, estão pedindo um salário de US$ 200 mil (cerca de R$ 755 mil) por episódio, enquanto Brandon Flynn, Alisha Boe, Justin Prentice, Christian Navarro, Miles Heizer, Devin Druid e Ross Butler pedem US$ 150 mil (R$ 565 mil, aproximadamente) para cada capítulo.
Se os pedidos forem atendidos pelas produtoras, será um aumento substancial em relação às duas primeiras temporadas da série, quando os atores recebiam entre 20 mil e 80 mil dólares (faixa de 75 mil a 300 mil reais) por episódio, de acordo com o site.

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