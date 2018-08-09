Atores de '13 Reasons Why' buscam aumento salarial

O início das filmagens da terceira temporada de '13 Reasons Why' podem atrasar por conta de disputa salarial entre os atores e as produtoras da série Crédito: Beth Dubber/Netflix

Após duas temporadas que fizeram muito sucesso na Netflix, os atores da série 13 Reasons Why estão pleiteando um aumento considerável dos seus salários e a disputa com a produtora pode fazer com que o início das filmagens da terceira temporada, marcado para a segunda-feira, 13, seja adiado.

Segundo fontes ouvidas pelo site Deadline, as negociações avançaram no início da semana, mas ainda há uma disparidade entre o que os estúdios Anonymous Content e Paramount Television estão oferecendo e o pedido inicial dos oito atores que formam o núcleo principal da série.

Os empresários de Dylan Minnette, o intérprete de Clay Jansen, que será o protagonista solo a partir da próxima temporada, estão pedindo um salário de US$ 200 mil (cerca de R$ 755 mil) por episódio, enquanto Brandon Flynn, Alisha Boe, Justin Prentice, Christian Navarro, Miles Heizer, Devin Druid e Ross Butler pedem US$ 150 mil (R$ 565 mil, aproximadamente) para cada capítulo.