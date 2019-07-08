Legado

Ator que morreu aos 20 anos deixa legado no cinema e na TV

Boyce, nascido em Los Angeles, estreou como ator no filme de terror Espelhos do Medo aos 9 anos

Publicado em 8 de julho de 2019 às 10:27 - Atualizado há 6 anos

Cameron Boyce Crédito: Reprodução/Instagram

O ator americano Cameron Boyce, conhecido por seus papéis em alguns filmes da Disney como Descendentes e pelo programa de TV Jessie, morreu no sábado (6), aos 20 anos, informou o canal americano ABC.

"Com profundo pesar informamos que nesta manhã, 6, perdemos Cameron", disse um porta-voz da família Boyce à emissora. "Ele morreu enquanto dormia após sofrer uma convulsão ligada a uma condição médica preexistente. O mundo está agora, sem dúvida, sem uma das suas luzes mais brilhantes, mas seu espírito viverá através da bondade e compaixão de todos os que o conheceram e amaram", disse o porta-voz. A doença do ator não foi divulgada.

"Estamos totalmente desconsolados e pedimos privacidade neste momento imensamente difícil, enquanto choramos a perda do nosso precioso filho e irmão", acrescentou a família.

O jovem ator se dedicou nos últimos anos a atividades beneficentes e tinha atuado como apresentador do prêmio Biden to Courage Awards, em março.

Além disso, foi premiado recentemente por sua atividade em uma fundação sem fins lucrativos que conseguiu arrecadar mais de US$ 30 mil para construir poços de água potável no Reino de eSwatini, no sul da África.

Boyce, nascido em Los Angeles, estreou como ator no filme de terror Espelhos do Medo aos 9 anos. Dois anos depois, apareceu na bem-sucedida comédia de Adam Sandler Gente Grande, antes de se tornar uma estrela do Disney Channel. Logo após o anúncio da morte, Sandler, assim como vários outros artistas, prestou homenagem no Instagram. "Muito jovem. Muito doce. Muito engraçado. Apenas o garoto mais legal, mais talentoso e mais decente do mundo. Adorei esse garoto."

