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Polêmica

Ator Nicolas Prattes é processado por danos morais

O ator e apresentador Paulo Meirelles quer R$ 30 mil de indenização após ganhar fama de mentiroso

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 12:43
O ator Nicolas Prattes Crédito: Reprodução/Instagram @nicolasprattes
O ator e apresentador Paulo Meirelles move um processo no valor de R$ 30 mil contra o colega de profissão Nicolas Prattes por danos morais. Segundo o colunista Leo Dias, em julho de 2016, Paulo contratou o jovem para um evento, anunciou a presença em suas redes sociais e, no dia da festa, Nicolas não compareceu ao local e nem apresentou justificativa. 
"Paulo Meirelles ficou com fama de mentiroso na cidade, sendo vítima de chacota por moradores e impossibilitado de realizar novos eventos na região", destaca o advogado da MSDA Advogados, Victor Simões, em entrevista a Leo Dias. 
O processo corre no XVI juizado especial cível de Jacarepaguá e a audiência está marcada para o dia 5 de dezembro deste ano. 

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