Ator Nicolas Prattes é processado por danos morais

O ator e apresentador Paulo Meirelles move um processo no valor de R$ 30 mil contra o colega de profissão Nicolas Prattes por danos morais. Segundo o colunista Leo Dias, em julho de 2016, Paulo contratou o jovem para um evento, anunciou a presença em suas redes sociais e, no dia da festa, Nicolas não compareceu ao local e nem apresentou justificativa.