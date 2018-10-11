Ator de 'Malhação' conta como foi assumir sexualidade à mãe

"Eu sei da minha sexualidade há muito tempo, que não sou uma pessoa heterossexual, mas só contei pra minha mãe no final de 2015. Na verdade eu nem contei, não tive essa conversa. Eu coloquei na minha cabeça que se os filhos heterossexuais não têm que contar nada para as mães, por que eu tenho que contar também?", indagou. Ele disse que a mãe lhe perguntou se já tinha ficado com meninas e meninos. Naquele momento, ele esclareceu que sempre foi homossexual.