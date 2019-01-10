Ator de Jon Snow chorou e dormiu mal no fim de "Game Of Thrones"

Crédito: Reprodução/Instagram @kitharingtonig

A cada dia mais próximos do lançamento da oitava e última temporada de "Game of Thrones", os fãs da série lamentam que a história tenha chegado ao fim. Desta vez, foi Kit Harington, o Jon Snow, quem resolveu desabafar sobre a conclusão da série. Em entrevista à revista australiana GQ, ele disse que as gravações foram especialmente difíceis nesta reta final.

"Todo mundo estava acabado. Eu não sei se estávamos chorando de tristeza porque estava acabando ou porque foi exaustivo", disse.

"Nós estávamos privados de sono. Parecia que tudo foi feito para fazer você pensar 'certo, estou muito cansado disso'. Eu lembro de todos dizendo no final 'já deu'. Eu amo isso, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, vou sentir falta, mas já deu'."

O britânico disse que muitas pessoas não sabem como é estar longe de casa o tempo todo, e que está muito ansioso para poder levar uma vida de "ir ao trabalho, passar um dia com seus colegas, voltar para a sua família e cozinhar'', de maneira estável, pela primeira vez após nove anos.

"Está acabado agora. Eu posso ficar orgulhoso disso. Nós temos oito temporadas, e elas podem ficar na prateleira de casa até o final dos tempos", disse. Ele reafirma que a última temporada da série "parece ter sido feita para nos destruir".

Apesar do cansaço, Kit também agradeceu à série pela oportunidade de conhecer sua atual esposa, Rose Leslie, que interpretou a personagem Ygritte, com quem Jon Snow viveu um romance na série. Ele diz que ainda não sabe se terá filhos, mas que, se tiver, fará questão de contar como os dois ficaram juntos.

8ª TEMPORADA

A oitava e última temporada de "Game of Thrones" tem estreia prevista para 2019, segundo anunciou a HBO. Ela deverá seguir a história deixada pela sétima temporada, que foi exibida em 2017, e também partirá de histórias inspiradas livremente nos seis livros que já existem da saga.

Na TV, a trama de GoT já ultrapassou o tempo da ação dos livros. A última temporada enfrentou vários problemas de vazamento e a crítica da trama, já sem o suporte dos livros de Martin, ficou dividida. Mesmo assim, a série foi mais uma vez a recordista de indicações no Emmy.