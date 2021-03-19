Ator de 'Chiquititas' descobriu que era filho de ex-jogador pelo Instagram

O cantor Renê Thristan Crédito: Instagram/renethristan

O ator e cantor Renê Thristan, 24, contou como descobriu que o próprio pai era o ex-jogador Ricardinho Alves, 38, em 2020. Tudo ocorreu de forma bastante inusitada, com a ajuda das redes sociais.

"Minha mãe postou uma foto minha e ele [Ricardinho] colocou lá: 'Filho lindão'. Eu falei: 'Uai, o que é isso?'. Cheguei na minha mãe e falei: 'Conta essa história melhor para mim'", revelou o artista durante participação no programa Odair Terra, da TV Aparecida.

O rapaz, no entanto, foi criado como filho pelo cantor sertanejo Renê, da dupla com Ronaldo. "E o pior de tudo é que todo mundo sabia, só eu que não", disse, aos risos. "O povo era amigo, todo mundo se conhecia, se fala e só eu que não sabia."

Thristan é mais conhecido pelo papel de João Pedro, o JP, na novela "Chiquititas", atualmente em reprise no SBT. Ele também fez participação em "Carrossel", na mesma emissora.