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Ator de 'Chiquititas' descobriu que era filho de ex-jogador pelo Instagram

Renê Thristan foi surpreendido com mensagem de Ricardinho Alves nas redes

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:20
O cantor Renê Thristan
O cantor Renê Thristan Crédito: Instagram/renethristan
O ator e cantor Renê Thristan, 24, contou como descobriu que o próprio pai era o ex-jogador Ricardinho Alves, 38, em 2020. Tudo ocorreu de forma bastante inusitada, com a ajuda das redes sociais.
"Minha mãe postou uma foto minha e ele [Ricardinho] colocou lá: 'Filho lindão'. Eu falei: 'Uai, o que é isso?'. Cheguei na minha mãe e falei: 'Conta essa história melhor para mim'", revelou o artista durante participação no programa Odair Terra, da TV Aparecida.
O rapaz, no entanto, foi criado como filho pelo cantor sertanejo Renê, da dupla com Ronaldo. "E o pior de tudo é que todo mundo sabia, só eu que não", disse, aos risos. "O povo era amigo, todo mundo se conhecia, se fala e só eu que não sabia."
Thristan é mais conhecido pelo papel de João Pedro, o JP, na novela "Chiquititas", atualmente em reprise no SBT. Ele também fez participação em "Carrossel", na mesma emissora.
Já Ricardinho jogou em vários times, mas se destacou no Vasco ao lado de Romário, 55.

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