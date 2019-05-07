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Ator de 'Riverdale', Trevor Stines vem ao Brasil em junho

Após conhecer São Paulo, artista virá para evento no Rio de Janeiro

Publicado em 

07 mai 2019 às 16:19

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 16:19

07/05/2019 - O ator Trevor Stines em Riverdale Crédito: Reprodução
Os fãs da série "Riverdale" podem comemorar: Trevor Stines, 22, o Jason Blossom do seriado, participará de um encontro com os espectadores no dia 15 de junho, um sábado, no Rio de Janeiro.
A informação foi dada pela 4U Experience, evento que receberá o ator. Na ocasião, Stines participará de uma sessão de perguntas e respostas dos fãs, e falará sobre curiosidades e segredos dos bastidores da série.
Para participar do evento, é preciso comprar um ingresso que custa de R$ 200 a R$ 280, a depender do lote, e que dá direito a uma foto com o ator. 
Ainda é possível adquirir atividades avulsas, como o autógrafo do artista em card oficial do evento (R$ 60) e a Pop's Party, um encontro mais intimista com o ator, de um grupo exclusivo de fãs, que dura meia hora (R$ 180).
Stines já esteve no Brasil em janeiro de 2019 para conhecer os paulistas e esteve em um evento promocional da marca John John. Na época, ele contou à Folha que estava empolgado para conhecer os fãs brasileiros e não descartou a possibilidade de aparecer novamente na série.

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