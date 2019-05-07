Ator de 'Riverdale', Trevor Stines vem ao Brasil em junho

07/05/2019 - O ator Trevor Stines em Riverdale Crédito: Reprodução

Os fãs da série "Riverdale" podem comemorar: Trevor Stines, 22, o Jason Blossom do seriado, participará de um encontro com os espectadores no dia 15 de junho, um sábado, no Rio de Janeiro.

A informação foi dada pela 4U Experience, evento que receberá o ator. Na ocasião, Stines participará de uma sessão de perguntas e respostas dos fãs, e falará sobre curiosidades e segredos dos bastidores da série.

Para participar do evento, é preciso comprar um ingresso que custa de R$ 200 a R$ 280, a depender do lote, e que dá direito a uma foto com o ator.

Ainda é possível adquirir atividades avulsas, como o autógrafo do artista em card oficial do evento (R$ 60) e a Pop's Party, um encontro mais intimista com o ator, de um grupo exclusivo de fãs, que dura meia hora (R$ 180).