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POLÌCIA

Ator de 'Os Feiticeiros de Waverly Place' é detido no Aeroporto de Los Angeles

David Henrie estava com uma arma carregada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 16:44

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 16:44

O ator David Henrie, de 'Os Feiticeiros de Waverly Place' Crédito: Instagram / @davidhenrie
David Henrie foi preso na última segunda-feira, 10, no Aeroporto Internacional de Los Angeles, porque estava portando uma arma carregada. O ator ficou conhecido por seu papel na série Os Feiticeiros de Waverly Place - ele interpretou o irmão da personagem de Selena Gomez.
Henrie foi detido imediatamente e levado a uma delegacia próxima. No Instagram, o ator publicou um comunicado explicando o ocorrido: "Eu me responsabilizo pela situação ocorrida hoje no [aeroporto de] LAX. Levei minha arma adquirida legalmente, que está registrada no meu nome, sem intenções ao aeroporto. Sinto muito pelo transtorno, mas aprecio muito o trabalho do TSA [sigla da Administração para a Segurança nos Transportes] em implementar leis de segurança que protegem nosso lindo país. Mais do que tudo, estou humilhado e envergonhado que isso aconteceu, mas agradeço o TSA, o LAPD [sigla do Departamento de Polícia de Los Angeles] e todos os envolvidos pela bondade e profissionalismo durante o processo".

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