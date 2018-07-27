Ator de 'Malhação' relata racismo que sua filha de dois anos sofreu

O ator André Luiz Miranda, que atua na novela Malhação: Vidas Brasileiras, fez um relato no Instagram de um episódio de racismo que sua filha, Beatriz, de apenas dois anos, sofreu enquanto brincavam na área de lazer do prédio onde moram no Rio de Janeiro.

Segundo Miranda, uma outra criança se recusou a brincar com sua filha por ela ser negra e causou revolta no ator, que pediu uma reflexão para que cenas como a que ele presenciou não se repitam novamente. "Depois de muito tempo consegui chegar cedo do trabalho e resolvi descer e brincar com a minha filha (dois anos) no parquinho do prédio. Nós divertimos muito, ficamos horas brincando, até que em um momento ela me abandonou porque enxergou uma amiga, [de] mais ou menos quatro anos acompanhada do irmão (14)", escreveu o ator.

"Logo notei uma coisa diferente no comportamento dessa criança. Sempre fugindo da minha filha, sem emitir um som sequer, e minha filha querendo muito a atenção dessa amiga. O irmão dessa menina foi jogar bola no campo ao lado e então éramos só nós três nesse parquinho. Minha filha o tempo todo querendo brincar e sempre rejeitada. Um dado momento uma terceira criança apareceu e logo o comportamento da menina mudou. Abriu um sorrisão, correu pra abraçar, chamou pra brincar e minha filha ali isolada", continuou André.

"Vendo a tristeza da minha filha, me abaixei e perguntei porque ela não queria brincar com a minha filha, eis que a criança de quatro anos respondeu: 'Pessoas do cabelo assim e com essa cor eu não gosto. Eu só brinco com pessoas brancas'. Perguntei se era da cabeça dela ou se alguém já falou isso pra ela e ela me respondeu que era da cabeça dela. Nessa hora a minha perna ficou bamba, um aperto no coração e uma vontade de chorar ouvindo essas palavras saírem da boca de uma criança de quatro anos", se revoltou.