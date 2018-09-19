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Ator da Globo é visto aos beijos com ator da Record

Os dois foram flagrados em um barzinho conversando e dando boas risadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 19:41

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 19:41

Maurício Destri e Gil Coelho foram vistos trocando carícias na noite desta terça-feira (18), em um bar do Rio de Janeiro. Paparazzis fotografaram os dois conversando, dando boas risadas e aos beijos. 
De acordo com a revista Contigo!, o clima era de total intimidade, quando trocaram até um selinho Ambos estavam no Baixo Gávea - local em que os famosos costumam se encontrar. Depois, foram para Copacabana. 
Maurício é ex-namorado de Bruna Marquezine e atualmente dá vida a Camilho, na novela "Orgulho e Paixão". Já Gil é um dos destaques de "Jesus", da Record TV. Eles atuaram juntos em "I Love Paraisópolis", em 2015. 
NAMORO OU AMIZADE?
Há duas semanas, Gil postou uma mensagem de aniversário para Maurício, quando ele completou 27 anos. O post tratava a relação como "amizade". 

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