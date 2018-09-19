Ator da Globo é visto aos beijos com ator da Record

Maurício Destri e Gil Coelho foram vistos trocando carícias na noite desta terça-feira (18), em um bar do Rio de Janeiro. Paparazzis fotografaram os dois conversando, dando boas risadas e aos beijos.

De acordo com a revista Contigo!, o clima era de total intimidade, quando trocaram até um selinho Ambos estavam no Baixo Gávea - local em que os famosos costumam se encontrar. Depois, foram para Copacabana.

Maurício é ex-namorado de Bruna Marquezine e atualmente dá vida a Camilho, na novela "Orgulho e Paixão". Já Gil é um dos destaques de "Jesus", da Record TV. Eles atuaram juntos em "I Love Paraisópolis", em 2015.

NAMORO OU AMIZADE?