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Após acidente

Ator Caio Junqueira é operado e quadro é considerado estável

Ator de 'Tropa de Elite' segue internado; ele teve uma fratura exposta no braço esquerdo após capotar com o carro no Aterro do Flamengo

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 23:32

Publicado em 

16 jan 2019 às 23:32
Ator Caio Junqueira sofre grave acidente Crédito: Reprodução/Facebook
O ator Caio Junqueira, de 42 anos, que sofreu um acidente de carro na tarde desta quarta-feira , no Aterro do Flamengo, e foi socorrido em estado grave, passou por uma operação no Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, e agora encontra-se em estado estável. Ele segue internado.
Caio teve uma fratura exposta no braço após capotar com seu carro na Avenida Infante Dom Henrique, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Ele tem 33 anos de carreira e é mais conhecido por seu papel como o policial Neto, o aspirante 06, em "Tropa de Elite". Participou de "Central do Brasil", "Zuzu Angel", "O Clone" e "Desejo Proibido". Seu trabalho mais recente foi na série "O Mecanismo", da Netflix.

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