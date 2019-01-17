Ator Caio Junqueira é operado e quadro é considerado estável

O ator Caio Junqueira, de 42 anos, que sofreu um acidente de carro na tarde desta quarta-feira , no Aterro do Flamengo, e foi socorrido em estado grave, passou por uma operação no Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, e agora encontra-se em estado estável. Ele segue internado.

Caio teve uma fratura exposta no braço após capotar com seu carro na Avenida Infante Dom Henrique, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Ele tem 33 anos de carreira e é mais conhecido por seu papel como o policial Neto, o aspirante 06, em "Tropa de Elite". Participou de "Central do Brasil", "Zuzu Angel", "O Clone" e "Desejo Proibido". Seu trabalho mais recente foi na série "O Mecanismo", da Netflix.