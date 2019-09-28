Ator beija ex-BBB Hariany sem consentimento em reality

"A Fazenda 11": Phellipe Haagensen beija ex-BBB Hariany em momento de briga sem consentimento da jovem Crédito: Record/Reprodução

Após o primeiro beijo da edição 2019 de "A Fazenda" (TV Record) ser protagonizado pela ex-panicat Aricia Silva, 26, e o DJ Netto Rodrigues, 25, Phellipe Haagensen, 35, beijou Hariany Almeida, 22, sem ela consentir.

A polêmica aconteceu na madrugada deste sábado (28) durante discussão entre Haagensen, Diego Grossi e Hariany. O peão, famoso por sua participação no filme "Cidade de Deus", criticou Grossi por ter pulado na cama de Andréa Nóbrega e a ex-BBB interveio na briga.

Haagensen se aproximou e roubou um selinho da peoa, que condenou a atitude: "Se eu quiser te denunciar, eu denuncio, seu otário. Você é louco. Eu tenho namorado, tenho uma família, você tem que me respeitar".

A equipe do peão se pronunciou sobre o ocorrido e revelou que "o jogo do Phellipe é de desestabilizar as pessoas". Nas redes sociais, os representantes do ator disseram ainda que essa atitude poderia ser uma tentativa de causar a expulsão de Hariany, que já foi desclassificada do "Big Brother Brasil" (TV Globo).

"A intensidade da pressão pré e pós confinamento está mexendo no emocional dele e de muitos ali. Roubar um selinho de alguém, no calor de uma confusão, poderia ocasionar uma reação da mesma em agredi-lo, e causar uma expulsão dela"

Para a equipe, o beijo é parte da estratégia de Haagensen: um "jogo de sedução". Em seguida, defenderam o peão.

"Nosso peão é muito, mas muito mais que isso. É um ser humano do bem, que só vamos entender o que ele está fazendo a hora que ele estiver aqui fora. Estamos acompanhando o programa 24 horas e ontem foi um dia que ele chorou muito e está triste. Seguimos acompanhando tudo. Fiquem tranquilos. Tudo isso é um jogo, ele é muito mais que isso".