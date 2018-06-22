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Assistente de Silvio Santos, Roque recebe alta do hospital

Como Roque estava com tosse, os médicos suspeitam que ele tenha tido um quadro de gripe forte com traqueobronquite

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 12:00
Roque Crédito: Reprodução
Assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque teve alta do hospital na manhã desta quinta-feira, 21. Ele estava internado no Hospital São Camilo desde o último sábado após passar mal.
"Ele teve alta no período da manhã mas, como a filha também estava internada no hospital devido a pancreatite, ele esperou ela receber alta também para poderem ir juntos para casa", disse a sua assessoria de imprensa ao E+. Ele deixou a unidade hospitalar às 16h.
A equipe de comunicação ainda falou que os exames médicos não demonstraram nada de errado com o seu corpo. Como Roque estava com tosse, os médicos suspeitam que ele tenha tido um quadro de gripe forte com traqueobronquite.
"Ele está em casa e disse que já vai trabalhar sábado", informou sua assessora. A reportagem lhe perguntou se ele não trabalharia na sexta-feira por recomendação médica, ao que ela respondeu: "Os médicos recomendaram que ele ficasse afastado sete dias, mas ele não quis. Só vai faltar esta sexta porque eu pedi".

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