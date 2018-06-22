Assistente de Silvio Santos, Roque recebe alta do hospital

Assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque teve alta do hospital na manhã desta quinta-feira, 21. Ele estava internado no Hospital São Camilo desde o último sábado após passar mal.
"Ele teve alta no período da manhã mas, como a filha também estava internada no hospital devido a pancreatite, ele esperou ela receber alta também para poderem ir juntos para casa", disse a sua assessoria de imprensa ao E+. Ele deixou a unidade hospitalar às 16h.
A equipe de comunicação ainda falou que os exames médicos não demonstraram nada de errado com o seu corpo. Como Roque estava com tosse, os médicos suspeitam que ele tenha tido um quadro de gripe forte com traqueobronquite.
"Ele está em casa e disse que já vai trabalhar sábado", informou sua assessora. A reportagem lhe perguntou se ele não trabalharia na sexta-feira por recomendação médica, ao que ela respondeu: "Os médicos recomendaram que ele ficasse afastado sete dias, mas ele não quis. Só vai faltar esta sexta porque eu pedi".