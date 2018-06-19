Assistente de palco de Silvio Santos, Roque é internado na UTI

Roque Crédito: Reprodução

Conhecido por ter sido assistente de palco do Silvio Santos, Roque foi internado nesta segunda-feira (18), após passar mal, ter vômitos e febre. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa de Roque a reportagem.

Ele foi internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital São Camilo. A assessora comunicou que a equipe médica fez exames e identificou uma infecção, porém ainda não sabem sua causa. Exames estão sendo feitos para descartar a hipótese de uma meningite, mas as chances de este ser o motivo da infecção são baixas.

Ele está bem, apenas continua na UTI por precaução. Já não tem mais febre, está se alimentando bem e fazendo piadas, disse a sua assessora. Ela ainda falou que Roque deve passar a semana internado.

Confira abaixo o boletim médico sobre o estado de saúde de Roque: