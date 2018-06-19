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Saúde

Assistente de palco de Silvio Santos, Roque é internado na UTI

Funcionário do SBT deve passar a semana no hospital

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 00:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 00:56
Roque Crédito: Reprodução
Conhecido por ter sido assistente de palco do Silvio Santos, Roque foi internado nesta segunda-feira (18), após passar mal, ter vômitos e febre. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa de Roque a reportagem.
Ele foi internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital São Camilo. A assessora comunicou que a equipe médica fez exames e identificou uma infecção, porém ainda não sabem sua causa. Exames estão sendo feitos para descartar a hipótese de uma meningite, mas as chances de este ser o motivo da infecção são baixas.
Ele está bem, apenas continua na UTI por precaução. Já não tem mais febre, está se alimentando bem e fazendo piadas, disse a sua assessora. Ela ainda falou que Roque deve passar a semana internado.
Confira abaixo o boletim médico sobre o estado de saúde de Roque:
"O paciente Gonçalo Roque deu entrada no Pronto Socorro do Hospital São Camilo - Unidade Santana no dia 16 de junho de 2018 com quadro de mal estar. Foi submetido a exames e encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva com quadro clínico estável, sem previsão de alta."

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