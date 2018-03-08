Ashton Kutcher revela que vai deserdar filhos em testamento

Ashton Kutcher, de 40 anos, é considerado um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Com fortuna avaliada em US$ 250 milhões, ele pretende deserdar os filhos que tem coma ex, Demi Moore, e a atual namorada, Mila Kunis, Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood.

"Prefiro doar todo o meu dinheiro para a caridade", disse o ator, em entrevista ao podcast Armchair Expert. Ele ainda deixou claro que toparia patrocinar os filhos caso eles tivessem alguma ideia inovadora que mereça atenção. Se eles quiserem começar um negócio do zero que seja bom e viável e aceitem trabalhar muito para desenvolvê-lo, eu estou dentro, explicou.