Ashton Kutcher revela que vai deserdar filhos em testamento

Ashton Kutcher, de 40 anos, é considerado um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Com fortuna avaliada em US$ 250 milhões, ele pretende deserdar os filhos que tem coma ex, Demi Moore, e a atual namorada, Mila Kunis, Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood.
"Prefiro doar todo o meu dinheiro para a caridade", disse o ator, em entrevista ao podcast Armchair Expert. Ele ainda deixou claro que toparia patrocinar os filhos caso eles tivessem alguma ideia inovadora que mereça atenção. Se eles quiserem começar um negócio do zero que seja bom e viável e aceitem trabalhar muito para desenvolvê-lo, eu estou dentro, explicou.