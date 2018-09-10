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Morte aos 49 anos

Artistas lamentam morte de Mr. Catra e prestam homenagens nas redes sociais

Músicos destacam o apoio recebido pelo cantor, tido como amigo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 23:20

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 23:20

Mr. Catra morreu aos 49 anos Crédito: Divulgação
Após o anúncio da morte do cantor e compositor carioca Mr. Catra, codinome de Wagner Domingues Costa, artistas da música se manifestaram pelas redes sociais. Os funkeiros, em especial, prestaram homenagens lembrando momentos ao lado dele. O músico estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo. A morte foi confirmada por sua assessoria de imprensa.
A cantora e compositora Valesca popozuda fez uma publicação contando considerá-lo um "pai", pelo apoio que teve no início da carreira. Catra ficou marcado como o "Pai do Funk" e por ter ajudado outros artistas do meio. Agora na estrada em turnê, em entrevista, a cantora conta que Mr. Catra "tinha um coração enorme, generoso ao extremo e de um respeito por mim enorme! Um homem de palavra."
- Ele era um pai pra mim. O pai que eu não tive na minha vida. E poucos sabiam dessa importância pra mim. Ele sempre cuidou de mim, ele sempre me estendeu a mão - diz. - Ele foi o Pai do funk, ele lutou por toda classe, ele deixa um legado importantíssimo para todos nós do funk.
Nas redes sociais, Jojo Todynho poupou palavras, postando uma imagem com um coração preto e emoticons chorando com a legenda "Que tristeza...". A cantora estava prestes a lançar o clipe Fã do rabetão, em parceria com Mr. Catra. O adiamento da data (ainda sem previsão) ocorreu devido ao estado de saúde do funkeiro. Jojo fala que a decisão foi para que ele se dedicasse ao tratamento.
- Não lançamos o clipe porque ele estava "dodói", se cuidando direitinho, e para os veículos não ficarem tocando nesse assunto por ser um tratamento doloroso. E ele precisava desse silêncio, de paz pra poder seguir o tratamento pra ficar bom e voltar com tudo... Mas nada é como planejamos. Deus sabe de todas as coisas - disse a cantora, completando. - Estou completamente arrasada.
Outros artistas também se manifestaram pelas redes sociais.
O produtor musical Pitter Correa - à frente de clipes de sucesso, como "Que tiro foi esse?", lançamento de Jojo Todynho no ano passado - também prestou homenagem ao cantor.

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