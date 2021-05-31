Arthur Aguiar se machuca e vai para repescagem na Super Dança dos Famosos

O ator Arthur Aguiarv Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

Antes de dar início à competição da Super Dança dos Famosos, Faustão anunciou que Arthur Aguiar, que competiria com Viviane Araújo e Paolla Oliveira neste domingo (30), irá direto para a repescagem. O ator se machucou durante os ensaios e precisa se recuperar antes de retomar a competição.

"Teríamos Arthur Aguiar aqui, mas ele se dedicou tanto aos ensaios que teve um problema na coluna, motivado por uma contusão na costela", explicou Fausto Silva.

Aguiar, que foi o segundo colocado na Dança dos Famosos em 2015, falou da alegria em voltar ao quadro após seis anos. "Um 'prazerzaço' estar aqui de novo. É um quadro que abriu portas para muitas pessoas. Apesar de ser uma competição, quero me divertir e te homenagear", disse a Faustão.

O ano de 2021 está sendo desafiador para o ator, que em janeiro foi demitido da RecordTV, pouco tempo após ser contratado para atuar na novela "Gênesis". Boatos negados por Aguiar apontavam que o motivo do desligamento teria sido o mau comportamento do ator.

"Em momento algum houve uma discussão, um bate-boca ou qualquer coisa do tipo", afirmou o artista à época, que disse ter bastante educação, assim como a equipe responsável pela novela. Ele continuou o relato em seus Stories relatando que também não se recusou a cortar barba ou cabelo, e mostrou publicações antigas em que se mostrava favorável a essas mudanças.