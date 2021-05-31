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Faustão explicou ao vivo

Arthur Aguiar se machuca e vai para repescagem na Super Dança dos Famosos

"Teríamos Arthur Aguiar aqui, mas ele se dedicou tanto aos ensaios que teve um problema na coluna, motivado por uma contusão na costela", explicou Fausto Silva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mai 2021 às 08:48

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:48

O ator Arthur Aguiar
O ator Arthur Aguiarv Crédito: Globo/Maurício Fidalgo
Antes de dar início à competição da Super Dança dos Famosos, Faustão anunciou que Arthur Aguiar, que competiria com Viviane Araújo e Paolla Oliveira neste domingo (30), irá direto para a repescagem. O ator se machucou durante os ensaios e precisa se recuperar antes de retomar a competição.
"Teríamos Arthur Aguiar aqui, mas ele se dedicou tanto aos ensaios que teve um problema na coluna, motivado por uma contusão na costela", explicou Fausto Silva.
Aguiar, que foi o segundo colocado na Dança dos Famosos em 2015, falou da alegria em voltar ao quadro após seis anos. "Um 'prazerzaço' estar aqui de novo. É um quadro que abriu portas para muitas pessoas. Apesar de ser uma competição, quero me divertir e te homenagear", disse a Faustão.
O ano de 2021 está sendo desafiador para o ator, que em janeiro foi demitido da RecordTV, pouco tempo após ser contratado para atuar na novela "Gênesis". Boatos negados por Aguiar apontavam que o motivo do desligamento teria sido o mau comportamento do ator.

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"Em momento algum houve uma discussão, um bate-boca ou qualquer coisa do tipo", afirmou o artista à época, que disse ter bastante educação, assim como a equipe responsável pela novela. Ele continuou o relato em seus Stories relatando que também não se recusou a cortar barba ou cabelo, e mostrou publicações antigas em que se mostrava favorável a essas mudanças.
O ator, que daria vida a José do Egito no folhetim, foi substituído pelo ator e modelo Juliano Laham, 28, que ficou conhecido ao participar da edição de 2016 do Big Brother Brasil. Ele chegou a descobrir um tumor no ano passado, o que o afastou da edição de 2020 do Dança dos Famosos.

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