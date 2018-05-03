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Arthur Aguiar e Mayra Cardi revelam nome e sexo do bebê em vídeo

Ator e ex-BBB estão casados desde dezembro de 2017

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 17:39
Arthur Aguiar e Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Youtube
Depois de anunciarem a gravidez por meio de um videoclipe, o ator Arthur Aguiar e sua mulher, Mayra Cardi, postaram um vídeo para revelar o sexo e o nome do bebê. Eles estão casados desde dezembro de 2017.
"A gente quis preparar essa surpresa para vocês saberem como foi a reação dos familiares tanto ao assistir o clipe quanto ao abrir uma caixinha que revelava o nome do bebê e o sexo", explicou Mayra Cardi.
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O casal disse que só revelou a novidade para a família e para os amigos um dia antes do videoclipe ser publicado. Arthur e Mayra reuniram todos em casa e o exibiram para eles.
Na mesma noite, abriram uma caixa que revelou balões cor de rosa, indicando que o bebê é uma menina. Ainda no vídeo, eles informam que ela se chamará Sophia.
Confira o vídeo da revelação abaixo

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