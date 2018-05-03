Arthur Aguiar e Mayra Cardi revelam nome e sexo do bebê em vídeo

Arthur Aguiar e Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Youtube

Depois de anunciarem a gravidez por meio de um videoclipe, o ator Arthur Aguiar e sua mulher, Mayra Cardi, postaram um vídeo para revelar o sexo e o nome do bebê. Eles estão casados desde dezembro de 2017.

"A gente quis preparar essa surpresa para vocês saberem como foi a reação dos familiares tanto ao assistir o clipe quanto ao abrir uma caixinha que revelava o nome do bebê e o sexo", explicou Mayra Cardi.

O casal disse que só revelou a novidade para a família e para os amigos um dia antes do videoclipe ser publicado. Arthur e Mayra reuniram todos em casa e o exibiram para eles.

Na mesma noite, abriram uma caixa que revelou balões cor de rosa, indicando que o bebê é uma menina. Ainda no vídeo, eles informam que ela se chamará Sophia.