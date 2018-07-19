Arraiá da Anitta recebe famosos para noite de festa

Foi vestida de noiva e com uma animação contagiante que Anitta recebeu os amigos para uma festa junina em sua casa, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 18. A cantora compartilhou no Instagram diversos momentos ao lado de amigos, como o casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Fernanda Paes Leme, Nego do Borel e Léo Fuchs.