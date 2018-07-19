Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FESTÃO

Arraiá da Anitta recebe famosos para noite de festa

Confira tudo o que rolou na casa da cantora no Rio de Janeiro

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 20:12
Arraiá da Anitta anima noite no Rio Crédito: Instagram/ @anitta
Foi vestida de noiva e com uma animação contagiante que Anitta recebeu os amigos para uma festa junina em sua casa, no Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, 18. A cantora compartilhou no Instagram diversos momentos ao lado de amigos, como o casal Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Fernanda Paes Leme, Nego do Borel e Léo Fuchs.
Durante a festa, rolou até o "casamento" da anfitriã com seu marido, o empresário Thiago Magalhães. Os votos de matrimônio foram reforçados com a presença de Eri Johnson como padre.
Confira alguns cliques da festa:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Imposto de Renda é exigido para todo contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados