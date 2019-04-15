Arnold Schwarzenegger grava vídeo com Doria dizendo slogan do governador

Arnold Schwarzenegger e João Doria em São Paulo Crédito: Divulgação

O governador de São Paulo, João Doria, 61, se encontrou mais uma vez neste domingo (14) com o ator Arnold Schwarzenegger, 71.

Logo após o encontro, Doria publicou um vídeo através de sua conta no Twitter em que Schwarzenegger aparece dizendo "Acelera, baby", uma mistura do slogan de campanha de Doria ("Acelera, São Paulo") e seu bordão, "Hasta la vista, baby", criado na franquia "O Exterminador do Futuro".

No tuíte, Doria ainda escreveu: "Um querido amigo! Schwarzenegger is in the house".

Schwarzenegger desembarcou em São Paulo na sexta-feira (12) para abrir o Arnold Sports Festival South America. A feira esportiva, que leva o nome do austríaco e termina neste domingo (14), tem como principal atrativo as provas de fisioculturismo.

O evento está na mira da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF), que acusa a feira de ser conivente com o uso de doping no seu principal atrativo, as competições de fisiculturismo, e de se associar a pessoas e empresas que comercializam de forma ilegal anabolizantes esteroides no país.