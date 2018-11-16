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Arlindo Cruz volta a mexer a boca após ficar um ano internado por AVC

Tudo o que ele fez não vai morrer, será eterno, diz filho do sambista

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 11:38

Publicado em 

16 nov 2018 às 11:38
Arlindo Cruz sofreu AVC há um ano Crédito: Divulgação
Há quatro meses, Arlindo Cruz recebeu alta do hospital após ficar um ano internado por causa de um AVC. No tratamento em casa, está sendo acompanhado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
A proximidade com a família e amigos trouxe evoluções significativas no quadro de saúde do sambista, que luta para recuperar movimentos básicos e comunicação.
> "Um milagre por dia", diz filho de Arlindo Cruz sobre saúde do pai
Arlindinho, filho do músico, compartilhou alguns dos momentos de progressos de Arlindo durante o programa Ritmo Brasil. Ele relatou um episódio em que o sambista reagiu ao cancelamento de um atendimento da fonoaudióloga porque, segundo informações do médico, Arlindo não teria mais condições de voltar a falar ou mexer a boca.
“Minha mãe se negou: ‘Não, mas não tem a possibilidade mínima. Ele vai voltar a falar sim, ele vai abrir a boca, ele vai comer’. Então, 20 dias atrás, ele voltou a mexer a boca. O médico pediu desculpas”, revelou Arlindinho.
Sobre a situação do pai e o futuro no mundo da música, ele avaliou: “Tudo que ele podia fazer pelo samba e acho que por cada um, ele já fez. Agora é viver para ele, curtir, ver suas obras sendo regravadas e as inéditas apresentadas por outros artistas. Tudo o que ele fez não vai morrer, será eterno e acho que agora é ele voltar para entender que o mundo do samba ama ele e que ele é um artista incrível”, concluiu.

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