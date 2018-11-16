Arlindo Cruz volta a mexer a boca após ficar um ano internado por AVC

Arlindo Cruz sofreu AVC há um ano Crédito: Divulgação

Há quatro meses, Arlindo Cruz recebeu alta do hospital após ficar um ano internado por causa de um AVC . No tratamento em casa, está sendo acompanhado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

A proximidade com a família e amigos trouxe evoluções significativas no quadro de saúde do sambista, que luta para recuperar movimentos básicos e comunicação.

Arlindinho, filho do músico, compartilhou alguns dos momentos de progressos de Arlindo durante o programa Ritmo Brasil. Ele relatou um episódio em que o sambista reagiu ao cancelamento de um atendimento da fonoaudióloga porque, segundo informações do médico, Arlindo não teria mais condições de voltar a falar ou mexer a boca.

“Minha mãe se negou: ‘Não, mas não tem a possibilidade mínima. Ele vai voltar a falar sim, ele vai abrir a boca, ele vai comer’. Então, 20 dias atrás, ele voltou a mexer a boca. O médico pediu desculpas”, revelou Arlindinho.