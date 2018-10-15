Ariana Grande termina noivado com Pete Davidson, afirma site

Ariana Grande não está mais noiva de Pete Davidson. A notícia foi publicada neste domingo, 14, pelo site "TMZ". A informação também foi checada pela revista "People".

De acordo com fontes ouvidas pelas publicações, a cantora e o companheiro chegaram à conclusão de que "não era a hora certa para o relacionamento". A última vez que o casal foi visto junto foi na semana passada.

. Crédito: Reprodução/Instagram @universal_arianators

O noivado surpresa foi anunciado em maio deste ano. Nos últimos meses, a cantora desabafou, por meio das redes sociais, que estava passando por uma fase muito difícil e que precisava se afastar dos holofotes.