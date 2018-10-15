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Polêmica

Ariana Grande termina noivado com Pete Davidson, afirma site

O noivado surpresa foi anunciado em maio deste ano. Nos últimos meses, a cantora desabafou, por meio das redes sociais, que estava passando por uma fase muito difícil e que precisava se afastar dos holofotes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 14:35

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 14:35

Ariana Grande não está mais noiva de Pete Davidson. A notícia foi publicada neste domingo, 14, pelo site "TMZ". A informação também foi checada pela revista "People".
De acordo com fontes ouvidas pelas publicações, a cantora e o companheiro chegaram à conclusão de que "não era a hora certa para o relacionamento". A última vez que o casal foi visto junto foi na semana passada.
. Crédito: Reprodução/Instagram @universal_arianators
O noivado surpresa foi anunciado em maio deste ano. Nos últimos meses, a cantora desabafou, por meio das redes sociais, que estava passando por uma fase muito difícil e que precisava se afastar dos holofotes.
O ex-namorado dela Mac Miller morreu no início de setembro, aos 26 anos de idade. Eles ficaram juntos por dois anos. Ariana fez uma homenagem ao ex-companheiro na época. "Eu te adorei desde o dia em que te conheci, quando tinha 19 anos, e sempre amarei. Eu não posso acreditar que você não está aqui", escreveu a cantora no perfil oficial dela no Instagram.

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