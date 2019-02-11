Ariana Grande posta foto com vestido que usaria no Grammy

Para Ariana Grande, não importa se você se recusou a comparecer a um evento: o vestido separado para a data especial precisa ser usado - e revelado. Na noite de domingo, 10, ocorreu o Grammy Awards e a cantora não participou devido a desentendimentos com os produtores. No entanto, isso não a impediu de usar o vestido em casa e publicar uma série de fotos em seu perfil do Instagram no mesmo momento do evento.