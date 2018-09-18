Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fugiu

Ariana Grande frustra fãs e não participa da edição do Emmy 2018

Cantora decidiu que era hora de 'dar um tempo na vida pública'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 14:41

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 14:41

Os lugares de Ariana Grande e do noivo Pete Davidson estavam marcados, com direito a fotografia dos dois, na cerimônia de premiação do Emmy Awards 2018 realizada na noite desta segunda-feira, 17.
No entanto, a cantora decidiu não ir à Los Angeles (EUA) e cancelou a participação no evento para "dar um tempo da vida pública". As informações são da revista "People". Segundo a publicação, Ariana decidiu tirar um tempo necessário para se cuidar.
. Crédito: Reprodução/Instagram @universal_arianators
Há dez dias, o ex-namorado da cantora, Mac Miller, morreu aos 26 anos de idade. Eles ficaram juntos por dois anos. Nesta semana, no perfil oficial no Instagram, Ariana fez uma homenagem à Miller. "Eu te adorei desde o dia em que te conheci, quando tinha 19 anos, e sempre amarei. Eu não posso acreditar que você não está aqui", escreveu.
Durante a premiação desta segunda-feira, internautas sentiram falta de Ariana Grande e comentaram a ausência da cantora nas redes sociais.
Pete Davidson, noivo de Ariana, também não compareceu à cerimônia a pedido da cantora. O comediante não foi à maior premiação do ano da TV americana, mesmo tendo sido indicado em várias categorias com o elenco de "Saturday Night Live". No evento, um assessor de Ariana disse que a cantora ficará perto de casa e usará esse período para ficar ao lado de entes queridos e trabalhar em novas músicas.
Ariana costuma fazer publicações diárias no Twitter, mas não faz postagens pessoais desde o dia 6 de setembro, semana em que o ex-namorado morreu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel
Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados