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"Singing in the Rain"

Ariana Grande é vista dançando na chuva em Nova York

Cantora se afastou temporariamente dos holofotes para superar perda do ex-namorado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 19:01

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 19:01

Os últimos tempos na vida de Ariana Grande foram difíceis. No início do mês, Mac Miller; ex-namorado da cantora, morreu aos 26 anos de idade de overdose, segundo informações do site TMZ. Eles ficaram juntos por dois anos.
. Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrandeupdates.it
Uma semana depois da morte, a cantora prestou homenagem a ele nas redes sociais e disse: "Você foi meu amigo mais querido. Por tanto tempo. Sinto muito não ter conseguido consertar ou afastar a sua dor. Eu realmente queria.", escreveu a cantora, junto a um vídeo de Miller.
Nesta semana, Ariana foi vista dançando na chuva em Nova York, segundo informações do jornal britânico "Metro". Ela usava uma calça cinza de moletom e um suéter de basquete enorme. Ariana e dois amigos pararam em uma unidade da Starbucks para pegar uma bebida.
No Twitter, fãs da cantora se solidarizam com os momentos de dor que a artista estaria enfrentando. "Só dançando na chuva. Eu te amo tanto. Fique bem. Fique positiva. Ariana Grande você é tão amada", escreveu um seguidor.

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