Ariana Grande é primeira artista desde os Beatles a dominar Billboard

Ariana tem três músicas suas no topo do ranking semanal Hot 100 da Billboard

21 fev 2019 às 12:35

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 12:35

Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande
Quem acompanha a cantora Ariana Grande, 25, sabe que a artista tem lançado um hit atrás do outro nos últimos meses. 
Com tanto sucesso, Grande conseguiu um feito que não se via desde 1964, com a banda The Beatles: ter três músicas suas no topo do ranking semanal Hot 100 da Billboard.
As favoritas dos ouvintes foram "Thank u, next", "7 Rings" (pela terceira semana consecutiva) e "Break up with your girlfriend, i'm bored".
Nas redes sociais, a cantora pop comemorou: "Eu pensei que fosse uma piada quando vi, não estou brincando. Primeira vez desde os Beatles (e primeira vez para um artista solo?). Isso é louco. Eu não consigo acreditar que é real. Obrigada por fazerem história com essa garota hoje. E por me fazer sentir amada", escreveu.
Alguns cantores chegaram perto de ter suas músicas entre as três primeiras da lista, como o rapper Drake, que emplacou na 1ª, 2ª e 4ª posição.
Em 1964, a banda inglesa The Beatles conseguiu emplacar as músicas "Can't Buy Me Love", "Twist and Shout" e "Do You Want to Know a Secret" entre as três primeiras, e logo em seguida, conseguiram conquistar também todo o top 5 do ranking - que poderia ser uma nova meta para Grande.

