Ariana Grande cancela shows nos EUA após comer tomates

Ariana Grande passa mal após ingerir tomates Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande

A cantora Ariana Grande, 25, teve de cancelar dois shows que faria nas cidades de Tampa e Orlando, na Flórida (EUA) por um motivo inusitado. A artista ingeriu tomates, e o alimento parece não ter caído bem.

Em seu Instagram, a cantora comentou o ocorrido e disse que já está medicada e melhorando. "Descobrimos que eu tive uma reação alérgica infeliz aos tomates e minha garganta praticamente fechou. Ainda parece que eu engoli um cacto, mas estou melhorando lentamente", descreveu.

Ariana Grande, que foi eleita a mulher do ano pela Billboard, revela que o motivo do cancelamento chegou a deixa-la irritada. "Não há nada mais injusto do que uma mulher italiana desenvolver alergia a tomate aos 25 anos", disse.