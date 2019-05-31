Ariana Grande cancela shows nos EUA após comer tomates

A cantora Ariana Grande, 25, teve de cancelar dois shows que faria nas cidades de Tampa e Orlando, na Flórida (EUA) por um motivo inusitado. A artista ingeriu tomates, e o alimento parece não ter caído bem.
Em seu Instagram, a cantora comentou o ocorrido e disse que já está medicada e melhorando. "Descobrimos que eu tive uma reação alérgica infeliz aos tomates e minha garganta praticamente fechou. Ainda parece que eu engoli um cacto, mas estou melhorando lentamente", descreveu.
Ariana Grande, que foi eleita a mulher do ano pela Billboard, revela que o motivo do cancelamento chegou a deixa-la irritada. "Não há nada mais injusto do que uma mulher italiana desenvolver alergia a tomate aos 25 anos", disse.
As apresentações ocorreriam na terça (28) e quarta (29). Na ocasião, Ariana se prontificou a avisar a todos que não poderia comparecer. "Eu acordei doente hoje, corri para o médico aqui e me disseram para adiar os shows. Estou mais do que devastada. Vou recompensar isso com vocês, eu prometo."