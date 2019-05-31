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Não fez bem

Ariana Grande cancela shows nos EUA após comer tomates

A cantora teve uma reação alérgica após ingerir a fruta

Publicado em 

30 mai 2019 às 22:19

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 22:19

Ariana Grande passa mal após ingerir tomates Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande
A cantora Ariana Grande, 25, teve de cancelar dois shows que faria nas cidades de Tampa e Orlando, na Flórida (EUA) por um motivo inusitado. A artista ingeriu tomates, e o alimento parece não ter caído bem.
Em seu Instagram, a cantora comentou o ocorrido e disse que já está medicada e melhorando. "Descobrimos que eu tive uma reação alérgica infeliz aos tomates e minha garganta praticamente fechou. Ainda parece que eu engoli um cacto, mas estou melhorando lentamente", descreveu.
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Ariana Grande, que foi eleita a mulher do ano pela Billboard, revela que o motivo do cancelamento chegou a deixa-la irritada. "Não há nada mais injusto do que uma mulher italiana desenvolver alergia a tomate aos 25 anos", disse.
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As apresentações ocorreriam na terça (28) e quarta (29). Na ocasião, Ariana se prontificou a avisar a todos que não poderia comparecer. "Eu acordei doente hoje, corri para o médico aqui e me disseram para adiar os shows. Estou mais do que devastada. Vou recompensar isso com vocês, eu prometo."

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