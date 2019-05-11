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CAMPANHA

Apresentadores de 'Irmãos à Obra' devem visitar o Brasil em 2019

Discovery Home & Health começa campanha para convencer gêmeos a viajar pelo País

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:24

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:24

10/05/2019 - Os irmãos Jonathan e Drew Scott, apresentadores do programa "Irmãos à Obra", do 'Discovery Home ENTITY_amp_ENTITYHealth' Crédito: Reprodução/Discovery Home ENTITY_amp_ENTITYHealth
A dupla especializada em compra, venda e reforma de imóveis mais popular do mundo deve visitar o Brasil ainda neste ano. O canal pago Discovery Home & Health começa nesta sexta-feira, 10, uma campanha para pedir o apoio das telespectadoras e telespectadores para convencer os irmãos Drew e Jonathan Scott a passar uma temporada no País.
Os gêmeos protagonizam a série Irmãos à Obra, um dos realities de maior audiência do segmento. O Brasil é um dos países em que Drew e Jonathan mais fazem sucesso. O seriado estreou há seis anos e teve sete temporadas exibidas aqui.
Durante o programa, a dupla ajuda pessoas a mudarem de casa com o argumento de que é melhor comprar um imóvel usado, mais barato, mas que precisa de reforma. Em todos os casos, Drew busca algumas opções de residências para venda em locais escolhidos pelos participantes e Jonathan fica com o trabalho de design e restauração do imóvel - tudo com o aval dos compradores.
Nos Estados Unidos, a vida pessoal dos irmãos canadenses também é alvo de assédio por parte dos fãs. Aproveitando a oportunidade, um episódio especial da série mostrou os preparativos do casamento de Drew e Linda. Com isso, em setembro de 2018, o Discovery Home & Health alcançou a maior audiência no ano.

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