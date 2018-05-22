Após sua morte, perfil de Nara Almeida ganha 700 mil seguidores

Um dia depois da própria morte, o perfil que a modelo e influenciadora digital Nara Almeida, de 24 anos, tinha no Instagram ganhou 700 mil novos seguidores, contabilizando 4,4 milhões de fãs. Na rede social, a jovem compartilhava os desafios que enfrentava com o tratamento do câncer.

Segundo o Extra, a última postagem de Nara - um texto do escritor Diego Vinicius que fala sobre esperança - foi no dia 4 de maio. Ela já teve mais de 800 mil reações e milhares de comentários, nos seguidores da modelo lembram a luta pela vida travada pela jovem e a colocam como um exemplo a ser seguido. Veja o post:

Nara descobriu que tinha câncer em agosto de 2017. A doença resistiu ao tratamento e acabou se espalhando por outros órgãos. O jogador Alexandre Pato, hoje no futebol chinês, soube da situação da jovem e ajudou a custear o tratamento. Mas os estado de saúde da modelo se agravou na semana passada e ela morreu às 5h30 desta segunda-feira, no Hospital 9 de Julho, em São Paulo.